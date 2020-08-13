فرنسا واليونان تجريان مناورات مشتركة وسط توترات مع تركيا في شرق المتوسط

قالت مصادر دفاع يونانية إن الجيش الفرنسي أجرى مناورات تدريبية مع قوات يونانية قبالة جزيرة كريت اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات مع تركيا في منطقة شرق المتوسط.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن هذه التدريبات هي بمثابة أول تعبير لإثبات التزام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتعزيز تواجد بلاده بصورة مؤقتة في شرق المتوسط .

وأرسلت القوات المسلحة الفرنسية اليوم طائرتي "رافال" مقاتلتين وفرقاطة "لا فاييت" إلى جزيرة كريت لإجراء مناورات مشتركة .

من جهتها، طالبت فرنسا تركيا بوقف أعمال التنقيب عن الغاز والنفط التي تقوم بها في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.