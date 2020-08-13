تقرير إنجليزي.. رمضان صبحي سينضم إلى بيراميدز مقابل 99.5 مليون جنيه





وكان مجلس االنادي الأهلي أعلن، أمس، الأربعاء، أن رمضان صبحى خارج حسابات القعلة الحمراء، وأن رغبته هي الانتقال إلى نادي بيراميدز.





وذكر موقع " Huddersfield Daily Examiner" الإنجليزي، أن رمضان صبحي وافق على الانضمام إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم.





وأضاف الموقع، أن قيمة صفقة رمضان صبحي ستكلف خزينة بيراميدز 4.8 مليون جنيه إسترليني " أي ما يساوي99.5 مليون جنيه مصري".





وشارك رمضان صبحي مع الاهلي في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف وصنع هدف.

أكد تقرير إنجليزي، اليوم الخميس، أن صفقة رمضان صبحي نادي سينضم إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.