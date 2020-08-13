الكويت تدين الاعتداء التركي على أراضي وسيادة العراق

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح دعم بلاده لسيادة العراق وسلامة أراضيه، إثر تعرض الأراضي العراقية لاعتداء تركي بطائرة مسيرة استهدف مجموعة تابعة للجيش العراقي على الحدود بين البلدين الثلاثاء الماضي.





وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا جاء فيه "أجرى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020 اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، حيث جدد التأكيد على دعم دولة الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مؤكدًا وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره".





اقرأ أيضًا |





وأكدت وزير الخارجية الكويتي إدانة بلاده "لأي اعتداءات خارجية ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية، انطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، معربًا عن خالص مشاعر العزاء للشهداء العسكريين العراقيين الذين وافتهم المنيّة جراء الإعتداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من هذا الهجوم.





وأضاف البيان "من جانبه أعرب وزير خارجية العراق عن بالغ الشكر والتقدير على الموقف المبدئي لدولة الكويت والذي يعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على موجبات الجيرة ورفضهما لأي عدوان خارجي".





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تأكيده أن بلاده تمتلك أوراقًا قوة للرد على الانتهاكات التركية.





وقال الصحاف إن "من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، هي الورقة الاقتصادية، والورقة الأخرى هي الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".





وأضاف الصحاف أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية الكبيرة العاملة في العراق، كما أن العراق من المستوردين الأوائل من تركيا".