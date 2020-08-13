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منوعات

بعد حالة التعاطف الكبيرة معه.. رسالة من اليوتيوبر خالد جاد لمحبيه.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:29 م
خالد جاد داخل غرفته
خالد جاد داخل غرفته في المستشفى
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورا لليوتيوبر الشهير خالد جاد من داخل المستشفى بعد إصابته بجلطة في ذراعه الأيمن نقل على إثرها إلى المستشفى . 

وطمأن اليوتيوبر الشهير متابعيه من خلال مقطع فيديو ظهر به على حسابه الشخصي على فيس بوك يشكر به المتابعين على الرسائل التي كتبوها له، و أكد أنه لم يطلب أي دعم مادي أو تبرعات لعلاجه، وأي شخص طلب مال لدعمه في المستشفى لا يمت له بصلة. 

وطلب جاد في الفيديو من متابعيه بعدم زيارته في المستشفى ، بسبب تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المستشفى بسبب فيروس كورونا، فهو يطمئن الجميع أنه بخير وسيخرج قريبا. 

جدير بالذكر أن اليوتيوبر خالد جاد أصيب بجلطة في ذراعه الأيمن ، بعد 3 أيام فقط من وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي و آخر ما كتبه على حسابه ناعيا حفناوي " سلام يا صاحبي .. مع السلامة يابو قلب طيب" . 

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