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فن

وصلة تنمر.. دقن محمد فراج تضعه في موقف محرج.. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:46 م
محمد فراج و اصدقائه
محمد فراج و اصدقائه
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ندى فكري
تعرض الفنان محمد فراج إلى وصلة تنمر بعد نشر صورة جديدة له مع أصدقائه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فراج بنيو لوك جديد وذقن طويل وكتب على الصورة قائلا: "الصداقة الذهبية 3 في 1". 

وجاءت التعليقات على عكس توقع فراج، حيث تنمر عدد من متابعيه على شكله وكانت التعليقات كالتالي:

-من غير دقن احلي
- ليه عملت كده

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يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج كانت فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرا فور طرحه بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.
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