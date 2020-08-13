انفراد.. رئيس حماية المستهلك يطرح مبادرة ميغلاش عليك على الأجهزة العربية لدعم اقتصاداتها في ظل جائحة كوفيد 19

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك إن مصر ترأست ورشة عمل دور دور أجهزة حماية المستهلك العربية في الحد من الغش التجاري في ظل جائحة كوفيد 19 والتي نظمتها اللجنة الدائمة لخبراء حماية المستهلك بجامعة الدول العربية في القاهرة.





وأوضح سمير في تصريحات ل صدى البلد أن الورشة تناولت دور أجهزة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق خلال أزمة كوفيد 19 والحد من محاوبات استغلال الأزمة في زيادة أسعار بعض السلع التي لاقت إقبالا بسبب الأزمة.





وكذا عرض الدكتور أحمد سمير دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على التجارة الإلكترونية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي للإعلانات المضللة وصفحات البيع غير الموثقة عبر الإنترنت.





وأضاف الدكتور أحمد سمير أن مصر عرضت تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية ميغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وأهميتها في تنشيط التجارة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل حالة الركود التي ضربت غالبية القطاعات التجارية داخل السوق بسبب أزمة كورونا.





وعقد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية - إدارة التكامل الاقتصادي اليوم الخميس، ورشة عمل حول دور حماية المستهلك في الحد من الغش التجاري في ظل جائحة كورونا كوفيد، بمشاركة نقاط اتصال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بالدول العربية.





وقال الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي السفير الدكتور كمال حسن على في كلمته خلال الاجتماع، إن ظاهرة الغش التجاري من الظواهر الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبًا على مسيرة الاقتصاد في كافة دول العالم إضافة إلى تأثيراتها السلبية على المستهلك من ناحية صحته وسلامته وأمنه وعلى المنتج من خلال انتهاك الملكية الفكرية للعلامات التجارية والتي تكبد أصحابها خسائر فادحة.



