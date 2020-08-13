الخارجية الأمريكية تقدم الدعم لـ لبنان.. زيارة مرتقبة وبحث تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إجراء وكيل الوزارة للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث عدة ملفات عقب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الوزارة إن ديفيد هيل، سيؤكد من بيروت استعداد واشنطن لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزاما حقيقيا بأجندة الإصلاح وتعمل وفقًا لها، وذلك عقب استقالة حكومة حسان دياب.





وأضافت الوزارة أن هيل سيؤكد أيضا ضرورة تحقيق المساءلة والشفافية وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة.





كما يشدد على التزام واشنطن بمساعدة الشعب اللبناني على التعافي من المأساة، وتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والقضاء على الفساد.



