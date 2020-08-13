98.5% للطب.. مؤشرات كليات الطب بتنسيق الجامعات 2020

كشفت مجاميع طلاب الثانوية العامة عن وجود حالة من الاستقرار والثبات فى التنسيق لكليات القمة فى الشعبة العلمية للعلوم هذا العام مقارنة بالعام الماضى.





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بشرى لطلاب علمى علوم.. مؤشرات بثبات الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى





وتشير المجاميع إلى زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على درجات أكثر من 95% عن العام الماضى عن العام الماضى حيث يصل عددهم إلى أكثر من 88 ألف طالب، وهذا يعنى ارتفاع فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة فى الشعبتين العلمي والشعبة الأدبى.

وتوجه صدى البلد إلى بعض المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات للاطلاع على تفاصيل الأعداد المطلوبة بكليات القمة فى شعبة علمي علوم، ليؤكدوا أن هناك اتجاها لزيادة الأعداد فى كليات الطب بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة أعداد الأطباء لحاجة سوق العمل وسفر عدد كبير من الأطباء للخارج والأزمة الحقيقية التى فجرتها كورونا، وهو ما يعنى انخفاض الحدود الدنيا لكليات الطب.

وتشير المؤشرات الأولية لتنسيق طلاب شعبة علمى علوم للعام الحالى إلى ثبات التنسيق أو حدوث زيادة طفيفة تصل إلى نصف درجة، مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ الحد الأدنى لكليات الطب العام الماضي إلى 403.5 أي بنسبة 98.4%، او يزيد هذا العام ليصل إلى 404 درجة أي بنسبة 98.5% خاصة وأن كليات الطب البشرى على مستوى الجامعات استقبلت 8500 طالب العام الماضى وبحسب تصريحات المجلس الأعلى للجامعات فإن أعداد الطلاب ستزيد 10% اى ستتخطى اعدادهم التسعة آلاف طالب.