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تعليم

لراغبي الدراسة في الهند.. منح جديدة من التعليم العالي.. تعرف على التفاصيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:02 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة الهند بالقاهره بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.


ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى الموضح بعد:

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

علمًا بأن اخر موعد للتقدم لكورسات الدكتوراه هو 14/8/2020

علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح



وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن منح جديدة يجامعة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ




وأوضحت أنه علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.
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