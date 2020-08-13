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رياضة

بعد عودة حسام غالي ماذا سيقدم الجونة في الدوري في أولى مبارياته أمام الاتحاد السكندري

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:17 م
حسام غالي
حسام غالي
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عمرو ابوبكر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في أول مبارياته الرسمية بعد عودة بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الجونة منافسه الاتحاد غداََ الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراََ ضمن منافسات الجولة ال 19 على ملعب  استاد خالد بشارة.

وكانت تدور شكوك كثيرة حول نادي الجونة بسبب غياب حسام غالي مدير الكرة بالفريق، ولم يبدي أحد مسؤولي النادي سبباََ واضحاََ لغياب الغالي.

ويعمل الغالي على بث روح قوية للفريق بالاضافة الى عمله كمدير للكرة، وهذا يجعل اللاعبين ذو روح عالية قبل المباريات الرسمية.

فكان غياب غالي مؤثراََ، ولكن عودته قبل المباراة بأيام رفع الروح المعنوية للاعبين، بالاضافة الى تلاقي التفكير بين رضا شحاتة وبيدرو وغالي مما يمنح الجونة أولوية لتقديم ما هو أفضل في مبارياته القادمة.

يدخل الجونة المباراة بروح عالية كما يظهر في التدريبات اليومية، منذ ظهور الغالي الذي عاد ليبث روح عالية للاعبين في التمرين.

ويطمح الجونة للعودة بشكل جيد والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي، خصوصاََ أنه لديه 16 مباراة متبقية قد تمنحه التواجد في مركز مميز حال الفوز بها.

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