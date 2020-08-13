وزير الزراعة يكرم الممثل الإقليمي لـ الفاو لانتهاء فترة عمله بالمنطقة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الدكتور عبدالسلام ولد احمد المدير العام المساعد لمنظمه الأغذية والزراعة(الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة وتقديم التهنئه له على اختياره لتولى منصب وزير البترول والثروه والمعدنيه بجمهورية موريتانيا الشقيقة.









وقدم القصير الشكر له وأشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو خلال فترة تولي ولد احمد المسئولية وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد .









من ناحيته أشاد ولد احمد بالتجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا باحترافية على جميع المحاور وأنها جديره بالتقدير والاحترام، كما اشاد بالتطور الذى توليه الدوله المصريه في مجال القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطه به خاصه وان الصادرات الزراعية المصرية حافظت على مكانتها في الأسواق العالمية رغم انخفاض حركة التجارة الدولية بنسبه كبيره تجاوزت ال٢٥٪؜ ووجود قيود على عمليات النقل .







