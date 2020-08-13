تاريخ مواجهات الجونة أمام الاتحاد السكندري قبل اللقاء المقبل

تستأنف مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز المصري في نسخته رقم 61، بإقامة مباراة الاتحاد السكندري بقيادة القدير طلعت يوسف مع منافسه الجونة بقيادة بيدرو بارني، بإستاد خالد بشارة.





تاريخيا، تعود مواجهات الفريقين إلى موسم 2009/2010، عندما صعد الجونة للمرة الأولى.





التقى الفريقان من قبل في 9 مواجهات في مسابقة الدوري، بالإضافة إلى 3 مواجهات أخرى في مسابقة كأس مصر، حسمها زعيم الثغر.





حقق الجونة فوزا وحيدا، في باكورة مواجهات الفريقين في الدوري، بهدفين مقابل هدف، في 23 سبتمبر 2009، سجل للجونة أحمد عمران، وأبوالعينين شحاتة، في حين سجل شادي محمد عبدالفتاح هدف الاتحاد الوحيد.





حقق الاتحاد 6 انتصارات، الأول في الدور الثاني بهدفين دون رد، سجلهما مورا، ومحمد جابر في 15 مارس 2010.





حقق الفوز الموسم الماضي ذهابا وإيابا لأول مرة، وبنفس النتيجة هدفين مقابل هدف.





في الدور الأول بالإسكندرية، سجل كريم الديب، ومحمد ناجي جدو الصغير لزعيم الثغر، بينما أحمد علي محمد هدف الضيوف، أدارها الحكم محمود البنا.





في الجونة في الدور الثاني، سجل خالد قمر، وأحمد توفيق للضيوف، ومحمد ناجي جدو الكبير للجونة، أدارها الحكم محمد الصباحي.





وفي الدور الأول بدوري فيروس كورونا، قبل التوقف قابل الاتحاد الجونة وفاز زعيم الثغر بهدف دون رد.





وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، منها 3 مباريات متتالية، منها 3 تعادلات سلبيا.





سجل لاعبو الاتحاد السكندري 11 هدفا مقابل 5 فقط للجونة، حافظ زعيم الثغر على نظافة شباكه في 6 مباريات، مقابل ثلاث فقط للجونة.



