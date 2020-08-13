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أخبار العالم

ترامب: الإمارات دولة قوية وما قامت به مع إسرائيل أمر عظيم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، دولة الإمارات بالدولة القوية، مؤكدا أن ما قامت به أمر عظيم. 

وأعلن ترامب عن توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض خلال أسابيع. 

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر توصل الجانبين الإماراتي والإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، واصفا الاتفاق بأنه تاريخي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتفاق جاء في مقابل عدم فرض إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
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