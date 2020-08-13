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ديني

دهب وملابس وموبايل.. اِعرف هدايا التاسعة مكرر ثانوية أزهرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:44 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
عبرت الطالبة فاطمة عثمان حسن لطفى، عن سعادتها الغامرة، بحصولها على المركز التاسع مكرر، في الشهادة الثانوية الازهرية على مستوى الجمهورية، منوهة أنها كادت أن يغمى عليها من الفرحة.


وقالت فاطمة عثمان، لـ صدى البلد، إن السعادة غمرتها وهي وأهلها فور رؤية اسمها من الأوائل خلال مؤتمر صحفي لمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، قائلة: "ربنا مضيعش مجهودي".

وأضافت، أنها خلال السنة الدراسية أصيبت بحالة مرضية وكانت تصر على النزول إلى الدروس الخصوصية حتى لا يفوتها شئ وكانت تذهب وفي يدها كانيولا تعلق بها المحاليل للعلاج.

وتابعت: كنت بذاكر  يوميا بداية من السادسة صباحا وبذاكر  من كتاب وكتابين في المادة بمتوسط 8 ساعات، موجهة رسالة للمدرسين الذين بذلوا جهدا كبيرا في العام الدراسي وكذلك أهلها وشقيقها الأكبر، قائلة "نفسي أدخل طب القاهرة".

وأوضحت، أنه أهلها سيقومون بذبح وليمة لها بمناسبة هذا النجاح والتفوق، علاوة على أن والدها المسافر إلى السعودية ، سيرسل لها مجموعة من الهدايا عبارة عن "ذهب، ملابس، موبايل" كما أن والدتها وزعت هدايا على الأهل والأقارب.

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