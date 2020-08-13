جائزة الأفضل بالبريميرليج.. ترشيح 6 لاعبين ومحمد صلاح خارج القائمة

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب العام في إنجلترا للموسم الماضي 2019/2020، التي تضم 6 لاعبين للترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب من بينهم 3 لاعبين من ليفربول.
ورشحت رابطة اللاعبين المحترفين بالبريميرليج:
- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)
- ساديو ماني (ليفربول)
- فيرجيل فان دايك (ليفربول)
- كيفن دي بروين (مان سيتي)
- رحيم ستيرلينج (مان سيتي)
- جيمي فاردي (ليستر سيتي)
ونجح فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما بعد التفوق على صاحب اللقب مانشستر سيتي.