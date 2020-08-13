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رياضة

جائزة الأفضل بالبريميرليج.. ترشيح 6 لاعبين ومحمد صلاح خارج القائمة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب العام في إنجلترا للموسم الماضي 2019/2020، التي تضم 6 لاعبين للترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب من بينهم 3 لاعبين من ليفربول.

ورشحت رابطة اللاعبين المحترفين بالبريميرليج: 

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

- ساديو ماني (ليفربول)

- فيرجيل فان دايك (ليفربول) 

- كيفن دي بروين (مان سيتي) 

- رحيم ستيرلينج (مان سيتي) 

- جيمي فاردي (ليستر سيتي)

ونجح فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما بعد التفوق على صاحب اللقب مانشستر سيتي.
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