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أخبار العالم

خطوة تاريخية.. جو بايدن يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:12 م
جو بايدن
جو بايدن
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القسم الخارجي
وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اتفاق الإمارات وإسرائيل بمباشرة العلاقات الثنائية بينهما بأنه خطوة تاريخية وعمل شجاع من رجل دولة، وفقًا لنبأ عاجل بثته "سكاي نيوز عربية".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
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