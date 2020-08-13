فرصة ثانية لطلاب الشعبة الفرنسية الراسبين في البحوث لتقديمها بحقوق عين شمس.. تعرف على الموعد

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة عين شمس إعلانا هاما لطلاب الشعبة الفرنسية الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها إعادة تقديمها يدويا يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بمكتب الشعبة بالكلية.
موضوعات المقالات البحثية الشعبة الفرنسية للتذكير:
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موضوعات الفرقة الاولي/ فرنسى / مستجد.
موضوعات الفرقة الثانية/ فرنسى / مستجد.
موضوعات الفرقة الثالثة/ فرنسى/ مستجد .
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الجدير بالذكر أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم إعلان نتيجة الفرقة الثالثة انتظام والفرقة الأولي انتظام والفرقة الثانية انتظام علي التليفون الأرضي رقم09000188 وموبيل رقم 2388.