فرصة ثانية لطلاب الشعبة الفرنسية الراسبين في البحوث لتقديمها بحقوق عين شمس.. تعرف على الموعد

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق

إعلانا هاما لطلاب الشعبة الفرنسية الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها إعادة تقديمها يدويا يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بمكتب الشعبة بالكلية.