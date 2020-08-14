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رياضة

عمر ربيع ياسين: شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي بسبب 4 ملايين جنيه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:07 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إحدي الشركات الراعية للنادي الأهلي هددت رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، بمقاضاته في حالة عدم رده 4 ملايين جنيه، حصل عليها لتصوير إعلان لشركة تعمل في مجال البطاطس. 

وقال ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "صبحي كان بطل إعلان الشركة مع ثنائي الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول وصوروا إعلان للشركة مساء الثلاثاء الماضي في استاد القاهرة لكن بعد رحيله عن الأهلي أًصبح مطالبا برد المبلغ".

ورفض رمضان صبحي الاستمرار مع النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته من النادي الإنجليزي، مفضلًا الانتقال لنادي بيراميدز أو الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.
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