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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-8-2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 8 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 867 جنيها للجرام حسب موقع أجيبت جولد برايس.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 743 جنيها و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 : 867 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 990 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب : 6936 جنيها وبلغ السعر العالمي : 1966 دولارا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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