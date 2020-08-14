برجك اليوم 13 أغسطس 2020.. تحقق من التنبؤ الفلكي للأبراج اليوم

المستقبل يساعدك على الاستعداد لأي حدث. تحقق من توقعات برجك اليومية لهذا اليوم. تحقق من برج - برج الحمل ، برج الثور ، الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، العذراء ، الميزان ، العقرب ، القوس ، الجدي ، الدلو ، الحوت:

برج الحمل

قد تتمكن اليوم من التحكم في إنفاقك على أشياء لا قيمة لها ، مما قد يزيد من صحتك المالية. قد تكون أكثر إبداعًا اليوم ؛ يمكنك استخدام إبداعك لتزيين مكتبك أو منزلك ، مما قد يعزز وضعك الاجتماعي. قد تحصل طيور الحب على بعض الدعم من أفراد أسرتها للحفاظ على حالة علاقتهم. قد يسمع الطلاب أخبارًا جيدة من حيث الأكاديميين.

الثور

اليوم ينعمك القمر ، مما يمنحك راحة البال. خارجيًا ، قد تواجه بعض الضغوط المرتبطة بالعمل ، لكن إحساسك الداخلي قد يكون هادئًا وهادئًا ، مما قد يساعدك على تحقيق التوازن بين كل شيء. يمكنك الاستمتاع بكل لحظة في العمل والحياة المنزلية. قد يتم فتح بعض مصادر الدخل الجديدة ، مما قد يساعدك على زيادة مدخراتك.





الجوزاء

قد تشعر بالملل اليوم. قد تواجه بعض المشاكل الصحية القديمة. من المحتمل أن تكون ضحية التعب الذي قد يجعلك مغرورًا. قد تؤثر غطرستك على انسجامك المحلي. أرباحك قد تتحول إلى خسائر. يُنصح بالتفكير مرتين قبل القيام بأي نوع من المعاملات المالية.





سرطان

اليوم ، قد تشعر بالقوة الداخلية. قد تتحول خسائرك إلى ربح ، مما قد يزيد من نمو عملك والسيولة. بمساعدة مرؤوسيك ، قد تكون قادرًا على اتخاذ بعض القرارات الصعبة في العمل. قد يثني كبار السن على أدائك في العمل. قد تتوقع أيضًا الحصول على حوافز قد تزيد من المدخرات.









الاسد

اليوم ، قد تكون مشغولًا في العمل ؛ قد تساعدك حكمتك على اتخاذ القرار الصحيح الذي قد يزيد من عملك. من المحتمل أن تحصل على طلب كبير ، مما قد يؤدي إلى تمديد عملك. يمكنك الاستفادة من إبداعك لتجديد منزلك أو مكتبك ، مما قد يحسن وضعك الاجتماعي. يمكنك استثمار بعض الأصول الإبداعية أيضًا.









العذراء

المواقف اليوم تحت السيطرة ، قد تتمكن من الخروج من الموقف الفوضوي في الأيام الماضية. يمكنك العمل بصبر ، مما قد يعكس طريقتك في العمل. قد تخطط لنزهة. قد يكون لدى الطلاب تركيز جيد على أهدافهم. قد يجد العزاب حبهم بمساعدة الأصدقاء أو الأقارب.









الميزان

اليوم قد تشعر بالتعاسة. قد تكون غير صبور. قد تكون ضحية لتقلبات مزاجية قد تنعكس على انسجام حياتك المنزلية. يُنصح بتجنب الغطرسة في العمل وإلا فقد تخلق أعداء مختبئين من حولك. يُنصح بتجنب القيادة المتهورة.









العقرب

اليوم قد تكون سعيدا. قد تنشر السعادة من حولك ، وقد تشعر بالانسجام في حياتك الشخصية ، وقد تستمتع ببعض اللحظات الرومانسية مع زوجتك. قد تدعمك عائلتك في اتخاذ بعض القرارات المهمة ؛ يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة في المجال المهني. قد تتوقع بعض المشاريع أو الشراكات الجديدة في العمل.





القوس

قد يجعلك القمر الإيجابي اليوم سعيدًا. يمكنك استخدام صبرك في العمل. قد يكون أداؤك جيدًا في الوظيفة ؛ قد تحصل على بعض الحوافز من حيث المكافآت. سيتم حل القضايا المتعلقة بالصحة لأفراد الأسرة الآن. من المرجح أن يحصل الطامحون للوظيفة على وظيفة جيدة. قد تستمتع طيور الحب بوقتها الجيد.





الجدي

اليوم ، يمكنك مساعدة المحتاجين. قد يزيد من سمعتك في المجتمع. يمكنك تطبيق الابتكار في العمل ، مما قد يزيد من عملك. النتيجة الإيجابية قد تجعلك سعيدًا. قد تخطط طيور الحب لنزهة أو بعض جولات المغامرة.









برج الدلو





اليوم ، قد تكون غير راضٍ ؛ لديك نوع من الانفصال عن مسؤولياتك ، مما قد يجعلك مرتبكًا. يمكنك التخطيط افتراضيًا لمشاريعك ؛ يُنصح بأن تكون عمليًا في عملك لإكماله في الوقت المحدد. قد تقوم أيضًا برعاية والديك. ينصح بتأجيل الهجرة إلى مكان ما لبضعة أيام. أنت أيضًا تنتظر لفترة من الوقت قبل أن تتصرف.









برج الحوت





اليوم ، قد تكون متحمسًا ؛ قد تكون أكثر تركيزًا ، مما قد يؤدي إلى تسريع مشاريعك المؤجلة. قد يساعدك إخوتك في بدء مشروع جديد ، مما قد يمنحك ربحًا في المستقبل القريب. قد تتوقع بعض الرحلات القصيرة المتعلقة بقضايا عائلتك. قد يسمع الباحثون عن عمل أخبارًا جيدة من حيث الوظائف الجديدة.







