أسرة حفيد مؤسس قطر تحكى معاناتها من انتهاكات سلطات الدوحة

قالت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر ، إنهم يتعرضون لانتهاكات من قبل رئيس قطر الذى يتحدث عبر قنواته عن حقوق الإنسان.





وأضافت زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر ،أنها لم تعد تثق فى النظام القطرى الذى يعمل على تعذيب زوجها داخل المعتقل، بدون أى ذنب اقترفه، مشيرة إلى أنها مطاردة الآن فى ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التى يتعرضون لها، وتابعت:" لا أثق فيهم ولا فى الديوان الملكى".

وأوضحت " أسماء أريان"، أن ابنائها الثلاثة "عبد الله 8 سنوات ،وأحمد 7 سنوات، العنود 11 عام"، يريدون رؤية والدهم ولكن حكام قطر يرفضون الإفراج عنه تمامًا.

وشددت "أسماء أريان"، على النظام القطرى، يعمل لا يهتم بمطالب واحتياجات الشعب القطرى، ودائمًا احتياجات الشعب مهمشة، ووجهت رسالة لحكام قطر، قالت خلالها:"اتقوا الله لأن الظلم ظلمات..وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى".



عرض الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، صورة حصرية حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، المعتقل داخل السجون القطرية من قبل تميم بن حمد.





وأكد "الإبراشى"، أن أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، خصت برنامج "التاسعة"، بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف كبير فى ملامح الوجه والجسد، بسبب التعذيب الذى تعرض له.





ولفت "الإبراشى"، إلى أن النظام القطرى الذى تخلى على ابنائه بل ويطاردهم فليس بالغريب عليه أن يتبع أجندة تخريبية لتفكيك الدول العربية ونشر الإرهاب والتطرف بها.



