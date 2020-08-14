AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نهال عنبر تنعى الفنان سمير الإسكندراني .. تاريخ من الفن والعطاء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:41 ص
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني
Advertisements
محمد بدران
نعت نهال عنبر الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية امس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت نهال عنبر صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "وداعا الأستاذ العظيم النجم تاريخ من الفن والعطاء الفنان سمير الاسكندراني نسألكم الدعاء والفاتحه".

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".


يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.


شارك الفنان سمير الإسكندراني، مؤخرا في إحدى الإعلانات التجارية لشركة اتصالات مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز .


يذكر ان اخر اعمال الاسكندرانى الفنيه هى اغنية " تسلم الايادى " والتى قدمها مع عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى كامل وايهاب توفيق وهشام عباس و غادة رجب .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثعلب المخابرات.. كيف ساهم سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل؟

وفاة سمير الإسكندراني.. تفاصيل صراعه مع هذا المرض

رحيل سمير الإسكندراني.. قصته مع فتاة كسرت قلبه

بوسي شلبي تنعى الفنان سمير الإسكندراني

عمرو الليثي ينعى الفنان سمير الإسكندراني .. شرفت بإجراء آخر حوار معه

ترشيحاتنا

مصطفى الفقي: صفوت الشريف كان أكثر المسؤولين تسييسا في حكم مبارك

بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا

الخارجية الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى الإمارات

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

عدلي القيعي: متضايقين لرحيل رمضان صبحي علشان فيه مقومات أسطورة بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين