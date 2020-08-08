نهال عنبر تهنئ نجلها حسام الحسيني بعيد ميلاده: يا قطعة من قلبي

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة عائلية، تقدم من خلاله التهنئة إلى ابنها المخرج حسام الحسيني، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت نهال عنبر في تعليقها على الصورة : "كل سنه وانت طيب يا قطعه من قلبي وعقبال مليون سنه وانت راجل وبصحه وسعاده ونجاح يا يوسف حسام الحسيني يا اجمل اسد في الدنيا"



وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من أيتن عامر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.