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فن

شاهد.. رامي جمال يتغزل في زوجته بكلمات رومانسية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:16 ص
رامي جمال زوجته
رامي جمال زوجته
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محمد بدران

شارك الفنان رامي جمال جمهوره بصور جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامي جمال برفقة زوجته ناريمان وعلق على الصور قائلا: "اجدع ست في الدنيا اللي مستحملاني بكل تفاصيلي وعيوبي اللي موجوده في الوحش قبل الحلو اللي نفسي احقق احلامها قبل احلامي اللي شافت مطبات في حياتي اكتر من الطبيعي اللي لو متخانقناش يوم ويوم ازعل ربنا ما يحرمني منك ويرضيكي قد ما بترضيني"

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي


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