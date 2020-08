شاهد.. رامي جمال يتغزل في زوجته بكلمات رومانسية

View this post on Instagram

@nariiman_n اجدع ست في الدنيا اللي مستحملاني بكل تفاصيلي وعيوبي اللي موجوده في الوحش قبل الحلو اللي نفسي احقق احلامها قبل احلامي اللي شافت مطبات في حياتي اكتر من الطبيعي اللي لو متخانقناش يوم ويوم ازعل ربنا ما يحرمني منك ويرضيكي قد ما بترضيني