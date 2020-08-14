وزير العدل اللبناني السابق: نطالب بتحقيق دولي في قضية دخول المتفجرات إلى لبنان.. فيديو

قال شرف الريفي، وزير العدل اللبناني السابق، إن كواليس دخول شحنة المتفجرات إلى لبنان وتخزينها في مكان حيوي، دون أن يعرف أحد عنها شيء، أمر يدعو للغموض وغير معلوم حتى الآن.





وأضاف الريفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حزب الله خلق دويلة مسلحة داخل الدولة اللبنانية، وأقوى منها في بعض الأماكن، متابعا: حزب الله يمتلك مربع أمني وأخر جمركي، حيث أصبح المربع الأمني نقطة إنطلاق للإرهاب خارج لبنان.



وتابع: نحن نطالب بتحقيق دولي وبشفافية في قضية دخول المتفجرات إلي لبنان ،لأن التحقيق الداخلي لن يصل إلى نتيجة نهائية في ظل السلطة الحالية.



وأكد على أنه لم يتلقى اي استدعاء من المحكمة للادلاء بشهادته حول ملابسات تخزين هذه الشحنة، باعتبار أن وزراء العدل غير مسئولين من الناحية الأمنية عى ذلك.



ولفت إلى أن ماحدث في لبنان جريمة ضد الإنسانية لافتا إلى أن كل الموقوفين فى حادث انفجار مرفأ بيروت يتم التحقيق معهم حول التقصير الذي أدى للحادث.





وشدد على أنه"لايثق فى الطبقة السياسية التى تشارك فى التحقيق حاليا".