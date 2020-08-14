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أخبار العالم

المحاسبة بدأت.. إقالة مسؤول في حزب الله بسبب انفجار مرفأ بيروت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:51 ص
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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شيماء مصطفى
يبدو أن المحاسبات داخل حزب الله اللبناني قد بدأت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 170 شخصًا وإصابة الآلاف.

وكشفت الإعلامية اللبنانية ديما صادق في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" عن إقالة مسؤول من منصبه في حزب الله، مؤكدة أن هناك شخصية محورية سيتم إقالتها هي أيضًا قريبًا.

وقالت ديما: "نعم، أقيل الحاج ساجد من منصبه في حزب الله. وعُيّن مكانه قاسم عياد.. ليس الوحيد. قريبا سنسمع بتبديل أساسي لشخصية محورية. أنها محاسبة داخلية بسبب الاخفاق الرهيب في المرفأ؟". 
 
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في وقت سابق استعدادها لفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله اللبناني.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تعتزم واشنطن فرض عقوبات على حزب الله وحلفائه البارزين في لبنان وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن أمريكا ترغب في مكافحة فساد السياسيين ورجال الأعمال البارزين في حزب الله في محاولة لإضعاف نفوذ الحركة في أعقاب انفجار الذي وقع الأسبوع الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 160 شخصًا وإصابة الآلاف.
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