بعد اشتعال حرائق في مواقع بـ إسرائيل.. تل أبيب: لن نسمح بدخول تمويلات قطرية لـ حماس

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، النقاب عن قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس، عن طريق الوسطاء بعد اشتعال عدة حرائق فى إسرائيل بفعل بالونات غزة الحارقة.



وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بعثت رسالة لـ حماس جاء فيها أنها لن توافق على دخول التمويلات القطرية، في ظل استمرار اطلاق البالونات الحارقة.



وبحسب الصحيفة، أكدت إسرائيل في الرسالة، أنها لن توافق على دخول التمويلات القطرية لـ حماس، ولا التخفيف عن قطاع غزة، تحت الضغوطات التي تمارسها حركة حماس.



ووفقا لـ "معاريف"، اشترطت إسرائيل قبل الموافقة على دخول الأموال، أو التخفيف عن الضائقة المالية بغزة، وقف فوري لاطلاق البالونات المفخخة تجاه الغلاف.



وقالت الصحيفة العبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لاستمرار اطلاق البالونات من قطاع غزة، واحتمالية اندلاع تصعيد بسبب الرد على اطلاق البالونات.



وأشارت "معاريف" إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت، عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس بغزة، ردًا على استمرار اطلاق البالونات المفخخة.

