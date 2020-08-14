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صباح البلد يبرز.. السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:09 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد الخبر الذي جاء على على موقع صدى البلد الإخباري بعنوان "السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة".

وجاء محتوى الخبر 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،إن الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.


وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
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