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أخبار العالم

إسرائيل: ألقينا 5000 قنبلة على أسلحة كانت تجهز ضدنا من قبل حزب الله وإيران

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:42 ص
سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
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سمر صالح

كشف سلاح الجو الإسرائيلي أنه أطلق 5000 قنبلة خلال السنوات الخمس الماضية ضمن جهوده لإضعاف ما يسمى بـ "أعداء إسرائيل" والإضرار بهم.
 
وقال سلاح الجو وفق القناة 7 العبرية، إن سلاح الجو استهدف إمدادات السلاح دون دفع إسرائيل إلى الحرب، حيث حدثت خلال تلك السنوات قفزة بنسبة مئات بالمئة في العمليات السرية لسلاح الجو ضد أعداء إسرائيل.
 
وأشار إلى أنه دمر أسلحة متطورة وجديدة وشحنات أسلحة كانت تعد ضد إسرائيل في الحرب القادمة.
 
وأوضح أن معظم الهجمات الجوية جرت في الساحة الشمالي خاصة سوريا وكان معظمها موجه ضد التواجد الإيراني هناك، وكذلك ضد محاولات حزب الله تطوير قدراته الصاروخية.
 
ولفت إلى أن الـ 5000 قنبلة التي أطلقها منذ عام 2015 تصل في كميتها إلى ما ألقاه في حرب واحدة معدلها ما بين أسبوعين إلى شهر.
 
ونبهت القناة 13 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي كثف من هجماته السرية في ذروة الموجة الأولى من كوورنا منذ بداية العام ودمر ممتلكات عسكرية خاصة في الساحة الشمالية.
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