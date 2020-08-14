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لميس سلامة: سمير الإسكندراني قدم الكثير للوطن والفن المصري.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:18 ص
الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير الإسكندران
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محمود محسن
قالت الإعلامية لميس سلامة إننا استيقظنا صباح اليوم على نبأ محزن وهو رحيل الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي كان يمثل قيمة وقامة كبيرة في الفن المصري.

وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الأجيال القديمة والحديثة تعلم الفنان سمير الإسكندراني جيدا والجميع مرتبط بأغانيه.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الفنان سمير الإسكندراني قدم الكثير للوطن والفن المصري من أغاني وطنية وفن مختلف خاص به وتعلم اللغة الإيطالية وسافر لإيطاليا وتعلم الفنون والرسم.

وأشارت سلامة إلى أنه ارتبط بالفن والموسيقى ارتباطا شديدا، وكان يتمتع بصداقات قوية مع عدد من الشعراء والملحنين وهم "زكريا أحمد وبيرم التونسي وأحمد رامي".

 جدير بالذكر أن سمير الإسكندراني توفي أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
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