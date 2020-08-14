لُقب بالثعلب.. دور سمير الإسكندراني في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني إن رحيل الفنان سمير الإسكدراني يمثل رحيل قامة فنية كبيرة، مؤكدة أنه دائما ما ارتبط أسمه أيضا بأحاديث الحرب والسياسة والاقتصاد.

وأضافت النعساني خلال تقديم برنامج صباح البلد أن انتقال أسرة الفنان الراحل سمير الإسكندراني من منطقة الغورية إلى شارع عبد العزيز كانت محطة هامة في حياته لأنه قام بعمل وطني ولقب "بالثعلب" لأنه عمل مع المخابرات المصرية.





وتابع مقدمة برنامج صباح البلد أن أحد الإسرائيليين حاول تجنيد الإسكندراني للعمل لصالح إسرائيل، مؤكدة أنه نجح في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية في مصر.





وأشارت النعساني إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر دعاه ليكافئه على تلك العملية، مؤكدة أن جهاز المخابرات المصري والإسرائيلي أطلق عليه لقب "الثعلب" بعد تسببه في إستقالة مدير المخابرات الإسرائيلية.