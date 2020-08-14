خبيرة تغذية توجه نصائح مهمة للأسر بخصوص وجبات الأطفال

قالت الدكتورة أمل إسماعيل خبيرة تغذية، إن الجبنة من المأكولات المهمة للأطفال فى وجبة العشاء، مطالبة الأسر بالاهتمام بوجبات الأطفال.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم ى" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الأطفال التى تقوم بعمل تمارين رياضية يجب أن نوفر لهم مأكولات صحية وسليمة بشكل يومي.





وأشارت إلى أن الوجبات السليمة والصحية تمنع تكسير العضلات وتقوم ببناء عضلات جديدة بالجسم.





ولفتت إلى أن المأكولات الجاهزة يجب الابتعاد عنها، لأنها تتسبب فى مشكلات كثيرة للجسم، مؤكدة " مش لازم نمنع خالص عن الأطفال المأكولات الجاهزة بس ممكن نجيبها فى المناسبات فقط".



