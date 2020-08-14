لن نتوجه للملعب.. مجلس المصري يكشف أسباب عدم خوض مباراة الإسماعيلي فى الدورى

عقد مجلس إدارة النادي المصري جلسة طارئة مساء أمس الخميس لمناقشة إمكانية المشاركة في مباراة النادي الإسماعيلي بالدوري العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في ظل احترام المجلس لقرار استمرار مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بدليل مشاركة النادي مع نادي الزمالك الشقيق في أول مباراة بعد استئناف المسابقة.





وقد تم دراسة الموقف الحالي للفريق الاول دراسة شاملة في ظل الأعداد الكبيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات والمعاونين والذي اتضح معه الآتي:





أولًا:

الحالات المصابة بالفيروس من عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت لها بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم إيجابية:





1- كابتن طارق العشري... المدير الفني.

2- كابتن عبد الظاهر السقا... المدير الرياضي.

3- كابتن عبد الحليم كامل... مخطط الاحمال.

4- كابتن محمود جابر... المدير الإداري.

5- كابتن أحمد سامح... اخصائي التأهيل.

6- كابتن محمد عياد... أخصائي العلاج الطبيعي.

7- كابتن علي ندا... مسئول إقامة الفريق.

8-السيد/ محسن فواز... سائق حافلة الفريق.





وهذه الحالات تخضع حاليًا إلى جميع الإجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن.





ثانيًا:

الحالات المصابة بالفيروس من اللاعبين والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت لها بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم إيجابية:





1-أحمد شوشة.

2- بهاء مجدي.

3-محمد جابر.

4-كريم العراقي.

5-أحمد عبد الفتاح.

6- محمد زكريا "شيكا".

7-أحمد عادل"ميسي".

8- إسلام عطية.

9-حسن علي.

10- محمود وادي.

11- مفتاح طقطق.

12- أوجستين أموتو.

13- محمد شحاته.

14- إبراهيم محمد عبد الكريم"الغنام".

وهذه الحالات تخضع حاليًا إلى جميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن.





ثالثًا:

اللاعبون الذين تحولت نتيجة مسحاتهم من إيجابية الإصابة بالفيروس إلى حالات سلبية، وفقًا للمسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم:





1-عمرو موسى.

2- عمر كمال عبد الواحد.

3- عبد الرحمن زين.

4-ايزي ايميكا.

5-زياد فرج.

6- أحمد يوسف.





وهذه الحالات ايضًا تخضع حاليًا لجميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن، ويتم حاليًا استيفاء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة لهم وفقًا للبروتوكول، وبالتالي يتعذر مشاركتهم فى المباريات حاليًا لحين التأكد من تمام تماثلهم للشفاء.





يذكر أن بروتوكول وزارة الصحة المعتمد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ينص على الآتي:

1- عزل الحالة الايجابية لمده 14 يومًا مع المتابعة الطبية اليومية من خلال الجهاز الطبي للفريق.

2- التأكيد على الالتزام التام باجراءات العزل طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

3- تناول الأدوية اللازمة اثناء تلك الفترة.

4-يتم عمل تحليل PCR بعد مرور 14 يومًا من العزل المنزلي.

5-يعاد تحليل PCR آخر بعد 72 ساعة.

6 -في حاله سلبية نتائج العينتين أو التحليلين، يتم توجيه اللاعب لاجراء الفحص الطبي الشامل وفقًا لما يلي:

أ - إجراء التحاليل المعملية التالية:

* صورة دم كاملة.

* تحليل CBC.

* تحليل FERRITEN.

* تحليل D-DIMER.

* تحليل ALT-AST.

* تحليل ESR.

*تحليل CPR.

*تحليل LDH.

تحليل UREA CREAT.

ب - إجراء الآشعات التالية:

* رسم قلب عادي ومطول.

* موجات صوتية على القلب طبقًا للاشتراطات الطبية للرياضيين.

* أشعة مقطعية على الصدر.

جـ - اجراء فحص اكلينيكي شامل.





رابعًا:

اللاعبون المصابون بإصابات ملاعب مختلفة منذ فترات طويلة وهم:

1-أحمد جمعة، مصاب بقرحة في غضروف الركبة وآخر مشاركة له بتاريخ 21 اكتوبر 2019.

2- حسين رجب، مصاب بشرخ اجهادي في الحوض وآخر مشاركة بتاريخ 14 فبراير 2020.

3- محمد فتحي (عماد فتحي)، مصاب بقطع فى الرباط الصليبي وهو حاليًا في مرحلة التأهيل وآخر مشاركة له في 1 ديسمبر 2019.

4-مصطفى سلامة (مصطفى طيارة)، مصاب بقطع في وترين خلف عظمة الشظية ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

5-خالد مصطفى، مصاب في فقرات الظهر وآخر مشاركة له بتاريخ 14 فبراير 2020.





و هؤلاء اللاعبون أيضًا يتعذر مشاركتهم في المباريات في الوقت الحالي لحين تماثلهم للشفاء من الاصابات المذكورة بعاليه.





خامسًا:

اللاعب محمود حمد غير متواجد بالنادي حاليًا منذ فتره طويلة، نظرًا لمثوله للتحقيقات على سبيل إحدى القضايا الجنائية.





سادسًا:

اللاعب الإيفواري شيخ أحمد موكورو والذي لم يتمكن بعد من العودة من الخارج، نظرًا لصعوبة الحجز بشركات الطيران في الفترة الحالية نتيجة لظروف جائحة كورونا.





سابعًا :

اللاعبون المتاحون حاليًا للمشاركة في المباراة وهم :

1-أحمد مسعود.

2-أحمد ياسر.

3- فريد شوقي.

4-اسلام ابو سليمة.

5-عبد الناصر محمد (دي ماريا).

6-حجاج عويس.

7-أيمن ندا.

8- سعيدو سيمبوريه.

ثامنًا:

تعذر تدعيم الفريق الاول بعناصر اضافية من قطاع الناشئين، وذلك نظرًا لقرار اتحاد كرة القدم المصري بالغاء جميع مسابقات الناشئين للموسم الحالي 2019 / 2020 وخضوع اللاعبين حاليًا لفترة راحة اجبارية.





وفي ظل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة التي ينادي بها الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا"، يطالب مجلس إدارة النادي المصري اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري باتخاذ قرارًا عادلًا (نظرًا للظرف القهري الذي يمر به النادي حاليًا) بتأجيل مباراة الاسماعيلي المذكورة.



