الجيزة: غدا.. آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح في مخالفات البناء

أ علنت محافظة الجيزة، أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو غدا السبت، حيث تواصل المراكز التكنولوجية في استقبال المواطنين الراغبين في سداد الرسوم يومي الجمعة والسبت .





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،في تصريحات المحافظ خلال متابعته الميدانية لتوافد المواطنين على المركز التكنولوجي بحي الهرم لتقديم طلبات التصالح، أن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية وسداد نسبة ال٢٥٪ رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع حتى الساعة الـ 6 مساءً بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وللعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





وأوضح المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.





وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجي لحي الهرم للتعرف على ابرز المعوقات التى تواجههم للسعى نحو حلها وازالتها .





وناشدت محافظة الجيزة المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة كما تناشد المحافظة المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح بسرعه سداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهله المحددة غدا .





رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم .











