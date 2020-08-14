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أخبار البلد

غير مسموح بتداولها.. الزراعة: ضبط أكثر من 460 ألف عبوة مبيدات خلال شهر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
 أكد د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن اجمالي ما تم ضبطه من مبيدات غير مسموع بتدوالها خلال شهر يوليو حوالي 461076 عبوة مختلفة الاحجام والسعات غير مصرح بتدوالها بما يوازي 230,54 طن مبيدات (العبوة سعة 5, 0 لتر/ كجم)، موضحا انه تم المرور على محلات الاتجار في المبيدات بالمحافظات وهي 1036 محل منها 658 مرخصة و 329 محل غير مرخص 52 تحت الترخيص وتم تحرير 77 محضر للعرض على النيابة .


وقال عبدالمجيد ان حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات تكون بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.


وأكد ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة في الأسواق والمحلات من كافة الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزراعيين من شراء مبيدات غير مسموع بتدوالها او منتهية الصلاحية وانه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل فى الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.


وأضاف عبدالمجيد أنه تم تجميع 153 مهندس زراعى من العاملين بادارات مكافحة الآفات فى المحافظات والمعاهد البحثية لوقاية النباتات وأمراض النباتات وتم تصفية العدد إلى 80 مهندس زراعى يتم إشراكهم كمفتشين مساعدين والإستعانة بهم فى المرحلة الآولى كمفتشى رقابة مساعدين على محال المبيدات بمرافقة المفتشين الحاليين بكل إدارة مكافحة أو رقابة (من يزاولون أعمال الرقابة حاليًا) كتدريب ميدانى لهم.
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