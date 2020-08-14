ملكة جمال أطفال روسيا قبل سفرها: مع السلامة شرم الشيخ.. أنا بحب صدى البلد

" مع السلامة يا شرم الشيخ .. بحب صدى البلد " بهذه الكلمات ودعت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال اطفال روسيا شرم الشيخ عائدة لروسيا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم





وقد ودعت والدها المصري الذي فضل البقاء في شرم الشيخ وانتطارها حتي تعود مرة اخري





وقال حمدي حسن والدها إن روسيا طلبت عودة تيا لاعدادها لمسابقة ملكة جمال اطفال العالم مشيرا إلي انها سوف تسافر عن طريق تركيا ومنها الي روسيا .





وأضاف حسن إن المجتمع الروسي كان دائم السؤال علي تيا لان لها شهرة كبيرة في المجتمع الروسي





وكانت تيا فازت بمسابقة ملكة جمال اطفال روسيا من بين آلاف الأطفال الروس ونالت شهرة كبيرة في جميع انحاء روسيا بعد ان استعانت بها شركات الاعلانات الروسية للترويج لبعض منتجات الأطفال





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