برد انتقامي.. أردوغان يهدد أثينا مجددا حال تعرض سفينة تنقيب تركية لأي هجوم

في الوقت الذي زعمت فيه أنقرة قبول مبادرة سويسرية لحل الخلاف مع اليونان، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد أثينا مجددا برد انتقامي حال تعرض سفينة التنقيب التركية عروج ريس لأي هجوم.





وفي كلمة له بثتها وسائل إعلام تركية، قال أردوغان إن السفينة عروج ريس سوف تواصل أعمالها في شرق المتوسط حتى 23 من أغسطس الجاري.





وأضاف أردوغان: "إذا استمرت اليونان بمهاجمة سفينة التنقيب فستقوم تركيا برد انتقامي".





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، منذ قليل، قبول بلاده مبادرة عرضتها سويسرا للتوسط في حل الخلاف مع اليونان، بعد عدوان أنقرة وانتهاكاتها في شرق المتوسط.





وقال أوغلو في كلمة له خلال مؤتمر مع نظيره السويسري، إن بلاده توافق على تسوية عرضتها سويسرا لحل النزاع مع اليونان.





وطالب جاويش أوغلو، فرنسا بالامتناع عن اتخاذ خطوات تزيد التوتر شرقي المتوسط.





كما هدد أوغلو أيضا بالرد على اليونان إذا حاولت الهجوم على سفينة التنقيب عروج ريس.



