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أخبار العالم

برد انتقامي.. أردوغان يهدد أثينا مجددا حال تعرض سفينة تنقيب تركية لأي هجوم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:29 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
في الوقت الذي زعمت فيه أنقرة قبول مبادرة سويسرية لحل الخلاف مع اليونان، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد أثينا مجددا برد انتقامي حال تعرض سفينة التنقيب التركية عروج ريس لأي هجوم.

وفي كلمة له بثتها وسائل إعلام تركية، قال أردوغان إن السفينة عروج ريس سوف تواصل أعمالها في شرق المتوسط حتى 23 من أغسطس الجاري.

وأضاف أردوغان: "إذا استمرت اليونان بمهاجمة سفينة التنقيب فستقوم تركيا برد انتقامي".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، منذ قليل، قبول بلاده مبادرة عرضتها سويسرا  للتوسط في حل الخلاف مع اليونان، بعد عدوان أنقرة وانتهاكاتها في شرق المتوسط.

وقال أوغلو في كلمة له خلال مؤتمر مع نظيره السويسري، إن بلاده توافق على تسوية عرضتها سويسرا لحل النزاع مع اليونان.

وطالب جاويش أوغلو، فرنسا بالامتناع عن اتخاذ خطوات تزيد التوتر شرقي المتوسط.

كما هدد أوغلو أيضا بالرد على اليونان إذا حاولت الهجوم على سفينة التنقيب عروج ريس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر أمس الخميس، اليونان من دفع الثمن باهظا، إذا تعرضت سفينة التنقيب عن الغاز التركية في شرق البحر المتوسط ​​لهجوم، وذلك في استمرار للهجوم التركي على اليونان.

وقال أردوغان أثناء مشاركته في تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "أخبرنا اليونان إذا تم الهجوم على سفينة التنقيب الخاصة بنا، سيكون الثمن باهظا، وقد حصلت على الرد الأول اليوم". 

وتأتي تصريحات أردوغان بعد تقارير غير مؤكدة في وسائل إعلام يونانية عن اصطدام سفينة من اليونان بسفينة تركية كانت ترافق سفينة التنقيب، إلا أن وزير الدفاع اليوناني نفى وقوع الحادث.
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