شاهد.. سيدة ورجل قاما بتصرف غريب على متن طائرة

يراعي المسافرون على متن طائرات أو وسائل نقل عامة، المجاورين لهم، فهناك بعض القواعد الغير رسمية للآداب، مثل عدم الاستماع لموسيقى عالية أو التدخين وكذلك عدم إزعاج الآخرين.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد قام رجل بتصرف غير لائق أثار ذعر كل المجاورين لها على متن الطائرة، فمن غير اللائق ارتداء الحذاء والجوارب أثناء الرحلة ولكن على غير العادة تم تصوير مقطع فيديو لسيدة تدلك قدمي رجل يجلس خلفها على متن الطائرة.





وضع قدميه وهو بدون حذاء على مقاعد الآخرين، واستخدم أصابع قدمه لعمل الشاشة باللمس، وقد أثارت غضبا واسعا، و يُظهر الفيديو الذي نشره حساب Passenger Shaming الشهير على موقع إنستجرام، امرأة ترتدي قناع الوجه وتقوم بتدليك رجل شخص خلفها.



