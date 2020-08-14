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منوعات

شاهد.. سيدة ورجل قاما بتصرف غريب على متن طائرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:04 م
طائرة
طائرة
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أماني إبراهيم
يراعي المسافرون على متن طائرات أو وسائل نقل عامة، المجاورين لهم، فهناك بعض القواعد الغير رسمية للآداب، مثل عدم الاستماع لموسيقى عالية أو التدخين وكذلك عدم إزعاج الآخرين.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد قام رجل بتصرف غير لائق أثار ذعر كل المجاورين لها على متن الطائرة، فمن غير اللائق ارتداء الحذاء والجوارب أثناء الرحلة ولكن على غير العادة تم تصوير مقطع فيديو لسيدة تدلك قدمي رجل يجلس خلفها على متن الطائرة.

وضع قدميه وهو بدون حذاء على مقاعد الآخرين، واستخدم أصابع قدمه لعمل الشاشة باللمس، وقد أثارت غضبا واسعا، ويُظهر الفيديو الذي نشره حساب Passenger Shaming الشهير على موقع إنستجرام، امرأة ترتدي قناع الوجه وتقوم بتدليك رجل شخص خلفها.

كانت قدمه مستندة على ذراع المرأة ثم أمسكت بها وبدأت في تدليكها، وانتشر منذ ذلك الحين، حيث علق العديد من الناس لمشاركة اشمئزازهم من هذا التصرف.

وكتب  أحدهم: "ما هذا الشيء؟!"، وكتب آخر: "لست بخير بعد هذا، وغيرها من التعليقات التي تهاجمها هي والرجل الذي أقدم على هذا التصرف المقزز.
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