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محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأبو حمص بالبحيرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
قامت الوحدة المحلية لمركز  أبوحمص برئاسة المهندس سعد الله رشوان، بتنفيذ  3 حالات إزالة بمساحة 212 م٢ عبارة عن شدات خشبية وأعمدة وسملات خرسانية بقري دمسنا وجواد حسني.

و من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وشدد المحافظ،  على تكثيف حملات ازالة التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة وازالة المباني المخالفة من خلال حملات رادعة بمشاركة كافة الجهات المعنية والالتزام بتنفيذ ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، وعدم السماح بأي بناء عشوائي أو مخالف.
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