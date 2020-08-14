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حوادث

مواصلة البحث عن قاتل مسنة أفريقية في شقتها بالعجوزة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:41 م
جثه
جثه
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ندى حمودة- أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة سيدة افريقية مقتولة داخل شقتها في منطقة العجوزة. 

ويفحص فريق البحث كاميرات المراقبة في الشارع المحيط بالعقار خاصة بعدما تبين من فحص كاميرا مراقبة خاصة بمحل أدوات كهربائية مواجه للعقار  عدم رصدها لمدخل العقار. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد إلي قسم شرطة العجوزة من سكان احد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، انتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة وتبين العثور علي جثة سيدة في حالة تعفن رمي علي سرير بغرفة النوم، وأشارت التحقيقات الأولية أن المجني عليها حضرت إلي مصر في شهر يونيو الماضي واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها مرة واحدة كل أسبوع.

كشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة عن أن المجني عليها في العقد السابع من العمر كانت مسجاة علي السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء ورقبتها مشدودة للخلف بشدة ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل وان الجاني دخل بطريقة مشروعة كما عثر علي أثار استضافة بصالون الشقة حيث عثر علي عبوة "كانز" وسيجارتين تولى خبراء الأدلة الجنائية رفعها وتحريزها لأخذ عينة لعاب منها ومضاهاتها بعينة DNA  من المجني عليها، كما عثر علي "طبق" بداخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه "ورقة بفرة" فتم تحريزها أيضا لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها  وبيان ماهيتها وما إذا كانت مادة مخدرة من عدمه.

طلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.


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