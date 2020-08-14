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توك شو

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية انكشفت فور وصلها للحكم.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان، بمجرد وأن وصلت للحكم في مصر في وأكثر من دولة، ظهر فسادها ووجها الحقيقي للشعوب.

وأضاف خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن جماعة الأخوان الإرهابية انتهجت، خلال حكمها، القتل والعمليات الإرهابية، وعدم احترام المقدسات الوطنية، من أجل خدمة مشروع وطني إرهابي.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أن تركيا من ضمن الدول التي تبنت مشروع الاخوان ، عند توليهم الحكم ، وفتحت أرضها إعلام مضلل، ينفق عليه مليارات الدولارات.

وأوضح " عكاشة " ، أن تلك القنوات المضللة أثبتت الانفاق الكبير من قبل الجماعة الارهابية ، مؤكدا أن المشروع الاخواني فاشل وليس مؤهل لأن يكون مشروع عالمي.

ولفت "عكاشة " إلى أن الأوطان تدهورت فور وصلهم للحكم ، وأن الخلل قادما من المشروع الوطني الارهابي المعادي للحياة .
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