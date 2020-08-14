رافضا التأجيل.. اتحاد الكرة: إقامة مباراة المصري والإسماعيلي اليوم في موعدها

رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة المصري والاسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.





كان النادى المصري عقد اجتماعا فند خلاله أسباب رفض التوجه إلى الملعب وخوض للمباراة امام الاسماعيلي بسبب إصابة القوام الرئيسي للفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.





وتمسكت الحبلاية بإقامة اللقاء رافضة فى الوقت ذاته ترحيب مجلس ادارة النادى الاسماعيلي بتأجيل اللقاء الى وقت لاحق بسبب إصابات كورونا بين صفوف لاعبي المنافس.





وفشلت محاولات مسؤلى النادى المصري فى اقناع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل المباراة الى أجل غير مسمى.



