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رياضة

رافضا التأجيل.. اتحاد الكرة: إقامة مباراة المصري والإسماعيلي اليوم في موعدها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:03 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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يسرى غازي
رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة المصري والاسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.

كان النادى المصري عقد اجتماعا فند خلاله أسباب رفض التوجه إلى الملعب وخوض للمباراة امام الاسماعيلي بسبب إصابة القوام الرئيسي للفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

وتمسكت الحبلاية بإقامة اللقاء رافضة فى الوقت ذاته ترحيب مجلس ادارة النادى الاسماعيلي بتأجيل اللقاء الى وقت لاحق بسبب إصابات كورونا بين صفوف لاعبي المنافس.

وفشلت محاولات مسؤلى النادى المصري  فى اقناع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل المباراة الى أجل غير مسمى.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر والمصري وحرس الحدود نظرا لتعرض غالبية اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.
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