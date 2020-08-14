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فن

وفاة شويكار.. رامى رضوان: سأفتقدك كثيرا حتى نلتقي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:21 م
شويكار
شويكار
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محمد بدران
نعى الإعلامي رامي رضوان النجمة الكبيرة شويكار التي وافتها المنية اليوم الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ85 عاما.

ونشر رامي رضوان صورة للفنانة الراحلة شويكار عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا: "جميلة الروح والطلة صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ اننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر.. وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال، سأفتقدك كثيرا حتى نلتقي.. اللهم أسكنها فسيح جناتك وإغفر لها وإكتب لها رحمة واسعة.

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها وداعا النجمة الكبيرة شويكار".


وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"


كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.


يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).






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