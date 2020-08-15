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اقتصاد

الريال السعودى بـ4.14 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم السبت 15 -8- 2020

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:02 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.46 جنيه للشراء و 52.24 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.03 جنيه للشراء 42.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.08 جنيه للشراء و22.54 جنيه للبيع.
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