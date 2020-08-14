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منوعات

ثور هائج يهاجم مسنة بوحشية لـ محاولتها التقاط صورة معه .. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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احمد شريف

هاجم ثور غاضب راكبة دراجة نارية بعنف، حين توقفت بجانبه لالتقاط صورة معه، مما أثر غضب الثور وأطاح بها بطريقة وحشية على الأرض.



ووقع الحادث المروع  في حديقة ولاية كستر في جنوب ولاية داكوتا الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حيث كان سائقو دراجات نارية في المنطقة في ماراثون رالي ستورجيس للدراجات النارية لعام 2020.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كانت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا من ولاية أيوا تقترب من الثور عندما هاجمها  حين علق حزامها وبنطالها الجينز حول قرنيه خلال الواقعة.


وأشارت الصحيفة إلى أن بعد ذلك استطاع الحيوان الهرب بعد نزع سروال المرأة الجينز، حين أصيبت السيدة  بالإغماء جراء الهجوم.


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