ثور هائج يهاجم مسنة بوحشية لـ محاولتها التقاط صورة معه .. فيديو

هاجم ثور غاضب راكبة دراجة نارية بعنف، حين توقفت بجانبه لالتقاط صورة معه، مما أثر غضب الثور وأطاح بها بطريقة وحشية على الأرض.





ووقع الحادث المروع في حديقة ولاية كستر في جنوب ولاية داكوتا الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حيث كان سائقو دراجات نارية في المنطقة في ماراثون رالي ستورجيس للدراجات النارية لعام 2020.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كانت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا من ولاية أيوا تقترب من الثور عندما هاجمها حين علق حزامها وبنطالها الجينز حول قرنيه خلال الواقعة.





ذلك استطاع الحيوان الهرب بعد نزع سروال المرأة الجينز، حين أصيبت السيدة بالإغماء جراء الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد



