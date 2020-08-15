حكم صلاة الإمام بالجلباب أو بنطلون ضيق.. أزهري يرد.. فيديو

قال الدكتور علي مهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن الصلاة يشترط لها حسن الهيئة لقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ".





وأضاف مهدي، في البث المباشر هعبر صفحة الأزهر الشريف على "فيسبوك"، ردا على سؤال "هل يجب على الإمام ارتداء الجلباب أثناء الصلاة؟"؛ أن الزينة ما يتزين به الإنسان والشرط في الثوب أن يكون لائقا وواسعا وفضفاضا.





وأشار إلى أنه بالنسبة لإمام الأوقاف أو الواعظ، فبحسب التزامه الوظيفي؛ أن يرتدي الزي الأزهري المعتاد، أما الإمام العادي فلا يجب عليه ارتداء الجلباب أو الزي الأزهري.





وكشف عن أن بعض الشباب قد يكون صوتهم حسن في القرآن، ولكنهم يرتدون بنطالا ضيقا أو ممزقا؛ فلا يكون لائقا به أن يقف إماما بهذه الصورة.