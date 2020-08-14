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رياضة

الإسماعيلي: نرفض الحصول على نقاط مباراة المصري.. ومتضامنون معه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:27 م
انسحاب المصري امام
انسحاب المصري امام الاسماعيلي
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محمد سمير
قال إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، إن ناديه متضامن مع جاره، النادي المصري البورسعيدي، في أزمته؛ بعد إصابة 20 فردا من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وحسمت المباراة لصالح الدراويش، اليوم الجمعة، اعتباريا، بنتيجة (2-0)، بعد نزول لاعبي الإسماعيلي أرض الملعب رفقة الحكام، دون حضور لاعبي الفريق البورسعيدي، بعد تمسك إدارته بالانسحاب.

وأعلن عضو مجلس الإسماعيلي، في تصريحات تليفزيونية، عن رفض ناديه الحصول على نقاط مباراة المصري؛ نظرا لظروف إصابة العديد من لاعبي المنافس بفيروس كورونا المستجد.

وأكد فارس، أن الإسماعيلي كان يتمنى تأجيل لقاء المصري؛ نظرا للظروف الذي يمر بها، ولكن اتحاد الكرة أبلغنا بإقامة المباراة في موعدها. 

وأتم "جئنا إلى الإسكندرية في ساعه متأخرة مساء أمس الخميس، أملا في تأجيل اللقاء ولكن جاء قرار اتحاد الكرة بإلزامنا بحضور المباراة".
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