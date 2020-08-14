ألسن عين شمس تعلن نتيجة الفرق النهائية بـ نظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة- نظام الساعات المعتمدة 2020/2019 .





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قسم اللغة الفرنسية





قسم اللغة الإنجليزية فورى





قسم اللغة الإنجليزية تحريرى





قسم اللغة الصينية





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وسبق أن وقَّعت "سلوى رشاد" عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ينص على تدريب الطلاب في المجالات الخاصة بالترجمة و تنظيم ورش عمل و ندوات في الترجمة و اللغة و النشر، حيث وقع عن المركز القومي للترجمة الدكتور علا عادل مديرة المركز و وكيل الكلية السابقة، و بحضور الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





و أوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن البروتوكول يتضمن التنسيق بين الجانبين في عدة مجالات أيصًا تتضمن اصدار كتب مترجمة في اطار النشر المشترك، و تنظيم ورش عمل و ندوات في الترجمة و اللغة و النشر، كذلك استعانة المركز القومي للترجمة لبعض المصححين اللغويين من اعضاء هيئة التدريس بكلية الالسن، بالإضافة إلى امداد مكتبة الكلية باصدارات المركز بتخفيض خاص.