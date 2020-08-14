فوز صعب لـ وادي دجلة أمام حرس الحدود بهدف نظيف.. فيديو

انتهت أحداث مباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود بـ فوز الفريق الدجلاوي بهدف نظيف على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.





وأحرز أحمد سعيد نجم فريق وادي دجلة، الهدف الأول للفريق، في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة المقامة حاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري.





وجاء هدف التقدم، من ضربة جزاء سددها أحمد سعيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة، المقامة على استاد بتروسبورت، حيث قرر الحكم فرض ضربة الجزاء؛ عقب تقدم أحد لاعبي الفريق لها وتمت عرقلته.





ويسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من شبح الهبوط.





في المقابل يطمح حرس الحدود في خطف الثلاث نقاط من وادي دجلة للدخول في منطقة وسط الجدول.



