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رياضة

في أول رد فعل.. نادي المصري: قرارات اتحاد الكرة تعسفية وقدمنا شكوى للفيفا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:30 م
سمير حلبية
سمير حلبية
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محمد سمير
أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي إن ناديه لا يقبل توقيع عقوبات عليه من قبل اتحاد الكرة واعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا أمام الإسماعيلى فى المباراة التى كان مقررا لها اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز في استاد برج العرب .


وأضاف حلبية فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " ان مجلس إدارة المصري أرسل ملف أزمة مباراة الإسماعيلي إلى الفيفا، لضمان حقه في إعادتها.

وأوضح حلبية الي ان مجلس المصري قرر ايضا التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية  للاحتجاج على قرار اتحاد الكرة باعتبار المصري منسحبا، رغم وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا في الفريق . 

وكشف حلبية ان قرار اتحاد الكرة ضد المصري كان تعسفيا ولذلك تم تكليف محامي النادي بمتابعة الشكوى المقدمة من الفريق البورسعيدي ضد اتحاد الكرة فى الفيفا.

وأشار حلبية إلى أن النادي البورسعيدي لن يتهاون فى حقوقه وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية لاعادة المباراة مرة أخرى خاصة وأن اتحاد الكرة كان أعلن عن تأجيل أي مباراة حال وجود 10 لاعبين مصابين بكورونا ونحن لدينا 14 مصابا فلماذا هذا التعسف ضدنا.

وألغى الحكم أحمد الغندور مباراة المصري والإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، نظرا لعدم حضور الفريق البورسعيدي.
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